ЗСУ вже "майже звикли" до Курської області, - Зеленський

Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Зокрема обговорили фронт та Курську операцію.

"Я вдячний усім нашим воїнам на Донеччині, які відбивають штурми та контратакують. Особливо відзначу 33-й і 225-й штурмові полки", - сказав він.

За словами президента, невдовзі виповниться сім місяців, як українські бійці утримують буферну зону на території агресора.

"І скоро сьомий місяць, як наші хлопці тримають буферну зону на території агресора, у Росії, вже майже звикли до Курської області", - зауважив він.

Водночас президент згадав 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він подякував військовим за хороші результати на Курському напрямку.