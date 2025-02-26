ВСУ уже "почти привыкли" к Курской области, - Зеленский

Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. В частности обсудили фронт и Курскую операцию.

"Я благодарен всем нашим воинам в Донецкой области, которые отражают штурмы и контратакуют. Особенно отмечу 33-й и 225-й штурмовые полки", - сказал он.

По словам президента, вскоре исполнится семь месяцев, как украинские бойцы удерживают буферную зону на территории агрессора.

"И скоро седьмой месяц, как наши ребята держат буферную зону на территории агрессора, в России, уже почти привыкли к Курской области", - отметил он.

В то же время президент вспомнил 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Он поблагодарил военных за хорошие результаты на Курском направлении.