ЗСУ вже "майже звикли" до Курської області, - Зеленський
Українські військові продовжують утримувати буферну зону на території Росії. Ба більше, вони вже майже звикли до Курської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Зокрема обговорили фронт та Курську операцію.
"Я вдячний усім нашим воїнам на Донеччині, які відбивають штурми та контратакують. Особливо відзначу 33-й і 225-й штурмові полки", - сказав він.
За словами президента, невдовзі виповниться сім місяців, як українські бійці утримують буферну зону на території агресора.
"І скоро сьомий місяць, як наші хлопці тримають буферну зону на території агресора, у Росії, вже майже звикли до Курської області", - зауважив він.
Водночас президент згадав 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він подякував військовим за хороші результати на Курському напрямку.
Курська операція
Нагадаємо, що Курська операція Збройних Сил України розпочалася в серпні минулого року, коли українські війська перетнули кордон поблизу міста Суджа в Курській області Росії.
Це стало першим таким випадком перенесення бойових дій на територію РФ з початку повномасштабного вторгнення.
Протягом перших днів операції українські сили взяли під контроль кілька сотень квадратних кілометрів російської території, створюючи "буферну зону" для запобігання новим наступам на Сумську та Харківську області.
Зауважимо, що вчора Курський напрямок став одним із двох, на яких відбулося найбільше боїв.
Детальніше про ситуацію на фронті в Україні можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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