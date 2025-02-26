ВСУ уже "почти привыкли" к Курской области, - Зеленский
Украинские военные продолжают удерживать буферную зону на территории России. Более того, они уже почти привыкли к Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. В частности обсудили фронт и Курскую операцию.
"Я благодарен всем нашим воинам в Донецкой области, которые отражают штурмы и контратакуют. Особенно отмечу 33-й и 225-й штурмовые полки", - сказал он.
По словам президента, вскоре исполнится семь месяцев, как украинские бойцы удерживают буферную зону на территории агрессора.
"И скоро седьмой месяц, как наши ребята держат буферную зону на территории агрессора, в России, уже почти привыкли к Курской области", - отметил он.
В то же время президент вспомнил 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Он поблагодарил военных за хорошие результаты на Курском направлении.
Курская операция
Напомним, что Курская операция Вооруженных Сил Украины началась в августе прошлого года, когда украинские войска пересекли границу вблизи города Суджа в Курской области России.
Это стало первым таким случаем переноса боевых действий на территорию РФ с начала полномасштабного вторжения.
В течение первых дней операции украинские силы взяли под контроль несколько сотен квадратных километров российской территории, создавая "буферную зону" для предотвращения новых наступлений на Сумскую и Харьковскую области.
Заметим, что вчера Курское направление стало одним из двух, на которых произошло больше всего боев.
Подробнее о ситуации на фронте в Украине можно узнать в материале РБК-Украина.
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