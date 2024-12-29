ЗСУ встановлюють на безпілотники дробовики, щоб збивати дрони РФ, - Forbes

Видання пише, що оскільки Росія та Україна виробляють близько 100 000 невеликих дронів на місяць, то їхнє знищення є невідкладним пріоритетом для обох сторін.

Останнім часом ЗСУ переслідують ворожі БпЛА за допомогою власних безпілотників. Зокрема, таранили їх у повітрі, скидали сітку. Обидві сторони вже певний час встановлюють гармати на дрони, однак подвійне дробове озброєння, судячи з усього, є новою розробкою України. Відповідне відео вчора було опубліковано в соцмережах.

Forbes пише, що ця конструкція має сенс. Широкий розкид дробового пострілу збільшує ймовірність потрапляння, а також може знадобитися всього кілька дробин, щоб катастрофічно пошкодити дрон.

До того ж проблема для піхоти з боку ворожих дронів полягає в близькості. Навіть якщо солдати достатньо озброєні дробовиками, у них може бути лише кілька секунд на виявлення дрона, який наближається, щоб прицілитися і збити його.

Однак, встановивши два дробовики на дрони, ЗСУ можуть вистежувати російські дрони в повітрі задовго до того, як вони почнуть становити небезпеку для військ на землі.