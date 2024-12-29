Операція "Клешня". У ЗСУ показали, як дістають дрони з захоплених окупантами територій

Фото: захисники показали, як дістають дрони з захоплених територій (Getty Images)

Українські воїни показали одну з операцій "порятунку" дрона. Безпілотник був на захопленій окупантами території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.

Воїни назвали операцію "Клешня" і зазначили, що у перервах між знищенням ворогів так само евакуйовують пошкоджені борти. "Подібні операції досить важливі та водночас ризиковані, адже дрони знаходяться на ворожій території й завжди є ризик, що "рятівника" помітять. Тому робити все потрібно не лише обережно, а й швидко", - пояснюють військові. У 28 ОМБр наголошують, що попри ризик виявлення безпілотників, втрата дрона не порівняється з людським життям.