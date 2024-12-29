ВСУ устанавливают на беспилотники дробовики, чтобы сбивать дроны РФ, - Forbes

Издание пишет, что поскольку Россия и Украина производят около 100 000 небольших дронов в месяц, то их уничтожение является неотложным приоритетом для обеих сторон.

В последнее время ВСУ преследуют вражеские БпЛА с помощью собственных беспилотников. В частности, таранили их в воздухе, сбрасывали сетку. Обе стороны уже некоторое время устанавливают пушки на дроны, однако двойное дробовое вооружение, судя по всему я является новой разработкой Украины. Соответствующее видео вчера было опубликовано в соцсетях.

Forbes пишет, что данная конструкция имеет смысл. Широкий разброс дробового выстрела увеличивает вероятность попадания, а также может потребоваться всего несколько дробин, чтобы катастрофически повредить дрон.

К тому же проблема для пехоты со стороны вражеских дронов заключается в близости. Даже если солдаты достаточно вооружены дробовиками, у них может быть всего несколько секунд на обнаружение дрона, который приближается, чтобы прицелиться и сбить его.

Однако, установив два дробовика на дроны, ВСУ могут выслеживать российские дроны в воздухе задолго до того, как они начнут представлять опасность для войск на земле.