ЗСУ встановили українську "Стугну" на американський "Хамві" (фото)

Українські військові встановили протитанковий ракетний комплекс "Стугна" на шасі американського багатоцільового позашляховика та показали, як працюють на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

ПТРК "Стугна" українського виробництва встановили на шасі американського позашляховика "Хамві".

Фото: ЗСУ встановили українську "Стугну" на американський "Хамві" (t.me/GeneralStaffZSU)

Український протитанковий ракетний комплекс на фронті використовують бійці 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Воїни прямо зі позашляховика ведуть вогонь по позиціях ворога на фронті.

Нагадаємо, ПТРК "Стугна" може бити по цілях на дистанцію до 5000 метрів. Комплекс є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь снарядами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами.

Українська зброя

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.