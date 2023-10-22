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ВСУ установили украинскую "Стугну" на американский "Хамви" (фото)

Украина, Воскресенье 22 октября 2023 14:07
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ВСУ установили украинскую "Стугну" на американский "Хамви" (фото) Фото: ВСУ установили украинскую "Стугну" на американский "Хамви" (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные установили противотанковый ракетный комплекс "Стугна" на шасси американского многоцелевого внедорожника и показали, как работают на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

ПТРК "Стугна" украинского производства установили на шасси американского внедорожника "Хамви".

Фото: ВСУ установили украинскую "Стугну" на американский "Хамви" (t.me/GeneralStaffZSU)

Украинский противотанковый ракетный комплекс на фронте используют бойцы 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна. Воины прямо из внедорожника ведут огонь по позициям врага на фронте.

Напомним, ПТРК "Стугна" может бить по целям на дистанцию до 5000 метров. Комплекс - полуавтоматический с системой наведения по лазерному лучу. Может вести огонь снарядами калибра 130 мм или 152 мм с разными боевыми частями.

Украинское оружие

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

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