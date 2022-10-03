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ЗСУ встановили український прапор у Миролюбівці: як це було (відео)

Фото: ЗСУ встановили український прапор у Миролюбівці (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади встановили український прапор у Миролюбівці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку бригади.

Населений пункт із боями звільнили бійці "Закарпатського легіону". Визволення населеного пункту ще вчора підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступальні операції на південному напрямку та на Донбасі. Успіхи ЗСУ помітні у Харківській та Херсонській областях. Зокрема наші бійці звільнили ще кілька населених пунктів.

Раніше українські військові показали, як змінилася ситуація на фронті в Україні за місяць.

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