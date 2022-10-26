ЗСУ встановили прапор у Невському в Луганській області (відео)

Українські військові встановили прапор України у селі Невське, що у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Військові додали, що сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, а завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі. Серед них було і село Невське.

Також 5 жовтня вранці очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові офіційно розпочали деокупацію Луганської області. Тоді він розповідав, що ЗСУ вже звільнили кілька населених пунктів.

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