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ЗСУ встановили прапор у Невському в Луганській області (відео)

Фото: ЗСУ встановили прапор у Невському в Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові встановили прапор України у селі Невське, що у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Населений пункт Невське Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, а завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!

Населений пункт Невське знаходиться на кордоні Луганської та Харківської областей.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі. Серед них було і село Невське.

Також 5 жовтня вранці очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові офіційно розпочали деокупацію Луганської області. Тоді він розповідав, що ЗСУ вже звільнили кілька населених пунктів.

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