ВСУ установили флаг в Невском Луганской области (видео)

Украинские военные установили флаг Украины в селе Невское Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
"Населенный пункт Невской Луганской области", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, а завтра под мирным небом мы их отстроим!
Населённый пункт Невское находится на границе Луганской и Харьковской областей.
Напомним, что недавно ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе. Среди них было и село Невское.
Также 5 октября утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные официально приступили к деоккупации Луганской области. Тогда он рассказывал, что ВСУ уже освободили несколько населенных пунктов.
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