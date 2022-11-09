ЗСУ встановили прапор у Калинівському Херсонської області (відео)

Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське, що у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

"9-те листопада, один із самих важких днів, але самий гарний захід сонця", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські війська увійшли до населеного пункту Калинівське Херсонської області на схід від Снігурівки.

На думку експертів, звільнення Снігурівки Миколаївської області важливе для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух у бік Херсона.

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