ЗСУ встановили прапор у Чкаловому Херсонської області (відео)

У четвер, 10 листопада, українські військові встановили прапор у Чкаловому (Херсонська область)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео у соціальних мережах.

На відео можна побачити, як український військовий встановлює прапор України на місцевій будівлі.

Нагадаємо, що військові зайшли в три села на півдні України.

Так, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

Нагадаємо, українські військові 10 листопада повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.

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