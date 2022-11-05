Українські військові вразили переправу окупантів у Херсонській області: знищено буксир

"3 листопада у результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області було знищено буксир. Ще два плавучі засоби зазнали пошкоджень і потребують ремонту", - зазначили наші бійці.

Також було підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

"Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється", - додали у Генштабі.

Окрім цього, 4 листопада в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області знищено 6 паливозаправників противника.