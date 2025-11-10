ЗСУ вразили три важливі цілі ворога: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (карти)

За даними Генштабу, російська армія продовжує активно застосовувати авіацію та дрони. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 35 авіаційних ударів, використав п’ять ракет і 104 керовані авіабомби.

Крім того, окупанти здійснили 3469 обстрілів, зокрема 91 - із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 2452 дрони-камікадзе.

Авіаційні удари ворог завдавав по територіях населених пунктів Покровське, Радісне (Дніпропетровська область), а також Рівнопілля, Нове Запоріжжя, Добропілля, Лук’янівське та Степногірськ (Запорізька область).

У відповідь ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу противника та три інші важливі цілі.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 159 артилерійських обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровій Яр, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 13 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки у районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 97 атак агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 27 ворожих штурмів у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове, Рибне, Злагода, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового й Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося вісім боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед в районах Малих Щербаків, Степового і у бік Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.