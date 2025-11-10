ВСУ поразили три важные цели врага: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (карты)

По данным Генштаба, российская армия продолжает активно применять авиацию и дроны. В течение суток противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, использовал пять ракет и 104 управляемые авиабомбы.

Кроме того, оккупанты совершили 3469 обстрелов, в том числе 91 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 2452 дроны-камикадзе.

Авиационные удары враг наносил по территориям населенных пунктов Покровское, Радостное (Днепропетровская область), а также Ровнополье, Новое Запорожье, Доброполье, Лукьяновское и Степногорск (Запорожская область).

В ответ ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения личного состава противника и три другие важные цели.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 159 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровий Яр, Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 97 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Уют, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Зеленое, Даченское, Лисовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровно и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении состоялось 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблочного и Ровнополье.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного и в сторону Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.