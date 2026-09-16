ЗСУ вразили Су-24 у Криму і низку військових об'єктів РФ: що відомо

Сили оборони України завдали ударів по ряду військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Серед уражених цілей – літак Су-24, місце запуску ударних БпЛА, пункти управління дронами та склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генштабу ЗСУ.

Су-24 вражений на аеродромі

15 вересня та в ніч на 16 вересня українські підрозділи вразили кілька важливих об'єктів російських військ. Один із них знаходиться на аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму – там уражений літак Су-24.

У Генштабі уточнили, що ступінь пошкоджень російського літака наразі встановлюється.

Удар по об'єктах БПЛА

У районі Донецька вражено об'єкт, який використовувався для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників супротивника.

Крім того, у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровській Запорізькій області українські військові вразили пункти управління БПЛА російських окупантів.

Уражені склади та паливні бази

У Довжанську Луганської області вражено склад боєприпасів російських військ.

Ще дві мети пов'язані із забезпеченням паливом. У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області вражені бази зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Окремо повідомляється про поразку постів технічних засобів розвідки "Гренадер" у Суворовому та Рисовому у тимчасово окупованому Криму.

Таким чином, під ударом опинилися авіаційна техніка, об'єкти зберігання та запуску безпілотників, пункти управління, боєприпаси, паливо та засоби розвідки противника.