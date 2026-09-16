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ЗСУ вразили Су-24 у Криму і низку військових об'єктів РФ: що відомо

13:20 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Никончук
ЗСУ вразили Су-24 у Криму і низку військових об'єктів РФ: що відомо Ілюстративне фото: Су-24 (facebook.com aviacionmilitar.am)
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Сили оборони України завдали ударів по ряду військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Серед уражених цілей – літак Су-24, місце запуску ударних БпЛА, пункти управління дронами та склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генштабу ЗСУ.

Су-24 вражений на аеродромі

15 вересня та в ніч на 16 вересня українські підрозділи вразили кілька важливих об'єктів російських військ. Один із них знаходиться на аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму – там уражений літак Су-24.

У Генштабі уточнили, що ступінь пошкоджень російського літака наразі встановлюється.

Удар по об'єктах БПЛА

У районі Донецька вражено об'єкт, який використовувався для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників супротивника.

Крім того, у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровській Запорізькій області українські військові вразили пункти управління БПЛА російських окупантів.

Уражені склади та паливні бази

У Довжанську Луганської області вражено склад боєприпасів російських військ.

Ще дві мети пов'язані із забезпеченням паливом. У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області вражені бази зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Окремо повідомляється про поразку постів технічних засобів розвідки "Гренадер" у Суворовому та Рисовому у тимчасово окупованому Криму.

Таким чином, під ударом опинилися авіаційна техніка, об'єкти зберігання та запуску безпілотників, пункти управління, боєприпаси, паливо та засоби розвідки противника.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про перші результати операції "Вівальді" щодо звільнення Донецької області. Українські військові ліквідували замаскованих російських військовослужбовців та створили плацдарм для подальшого просування.

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