ВСУ поразили Су-24 в Крыму и ряд военных объектов РФ: что известно
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Среди пораженных целей - самолет Су-24, место запуска ударных БпЛА, пункты управления дронами и склады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ.
Су-24 поражен на аэродроме
15 сентября и в ночь на 16 сентября украинские подразделения поразили несколько важных объектов российских войск. Один из них находится на аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму - там поражен самолет Су-24.
В Генштабе уточнили, что степень повреждений российского самолета пока устанавливается.
Удар по объектам БпЛА
В районе Донецка поражен объект, который использовался для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников противника.
Кроме того, в Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области украинские военные поразили пункты управления БпЛА российских оккупантов.
Поражены склады и топливные базы
В Довжанске Луганской области поражен склад боеприпасов российских войск.
Еще две цели связаны с обеспечением топливом. В Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области поражены базы хранения горюче-смазочных материалов.
Отдельно сообщается о поражении постов технических средств разведки "Гренадер" в Суворово и Рисовом во временно оккупированном Крыму.
Таким образом, под ударом оказались авиационная техника, объекты хранения и запуска беспилотников, пункты управления, боеприпасы, топливо и средства разведки противника.
Напоминаем, что ранее стало известно о первых результатах операции "Вивальди" по освобождению Донецкой области. Украинские военные ликвидировали замаскированных российских военнослужащих и создали плацдарм для дальнейшего продвижения.