ВСУ поразили Су-24 в Крыму и ряд военных объектов РФ: что известно

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Среди пораженных целей - самолет Су-24, место запуска ударных БпЛА, пункты управления дронами и склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ.

Су-24 поражен на аэродроме

15 сентября и в ночь на 16 сентября украинские подразделения поразили несколько важных объектов российских войск. Один из них находится на аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму - там поражен самолет Су-24.

В Генштабе уточнили, что степень повреждений российского самолета пока устанавливается.

Удар по объектам БпЛА

В районе Донецка поражен объект, который использовался для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников противника.

Кроме того, в Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области украинские военные поразили пункты управления БпЛА российских оккупантов.

Поражены склады и топливные базы

В Довжанске Луганской области поражен склад боеприпасов российских войск.

Еще две цели связаны с обеспечением топливом. В Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области поражены базы хранения горюче-смазочных материалов.

Отдельно сообщается о поражении постов технических средств разведки "Гренадер" в Суворово и Рисовом во временно оккупированном Крыму.

Таким образом, под ударом оказались авиационная техника, объекты хранения и запуска беспилотников, пункты управления, боеприпасы, топливо и средства разведки противника.