ЗСУ вразили російську САУ "Тюльпан", знищили БМП і танк у Харківській області

Українські бійці завдали серйозних втрат ворогові на східному напрямку. За допомогою FPV-дронів ЗСУ знищили кілька одиниць техніки російських окупантів і підбили САУ 2С4 "Тюльпан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Харківщині виконувати бойові завдання продовжує 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес". Його бійці в районах Купʼянська та Дворічної завдали прицільних ударів по техніці російських окупантів.
"Бойові екіпажі FPV-дронів знищили БМП, танк, баггі. Уражено САУ 2С4 "Тюльпан", дві БМП і танк. Двох окупантів ліквідовано, ще 2 - поранено", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Вправну роботу зі знищення російської техніки бійці полку "Ахіллес" продемонстрували на відео.
"Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - додали в угрупованні військ.
ЗСУ вживають всіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення на Харківщині.
Окрім того, на Вовчанському напрямку росіяни також зазнали втрат. Оператори FPV-дронів, важких бомберів "Vampire" та розвідувальних БПЛА "Mavic" з бригади "Форпост" протягом минулого тижня знищили кілька важливих об'єктів противника на Харківщині.
Серед знищеної техніки - самохідна артилерійська установка, кілька автомобілів та ворожі польові склади з боєкомплектами.
За інформацією Генштабу, вчора противник здійснив 91 авіаудар по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинувши 148 керованих бомб.
Окрім того, ворог здійснив майже 6700 обстрілів, серед яких 186 - з реактивних систем залпового вогню, а також використав 2576 дронів-камікадзе для ураження цілей.
На Харківському напрямку наші війська успішно відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.