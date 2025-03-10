ВСУ поразили российскую САУ "Тюльпан", уничтожили БМП и танк в Харьковской области

Украинские бойцы нанесли серьезные потери врагу на восточном направлении. С помощью FPV-дронов ВСУ уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов и подбили САУ 2С4 "Тюльпан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
В Харьковской области выполнять боевые задачи продолжает 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес". Его бойцы в районах Купянска и Двуречной нанесли прицельные удары по технике российских оккупантов.
"Боевые экипажи FPV-дронов уничтожили БМП, танк, багги. Поражены САУ 2С4 "Тюльпан", две БМП и танк. Двое оккупантов ликвидированы, еще 2 - ранены", - сообщили в ОСУВ "Хортица".
Искусную работу по уничтожению российской техники бойцы полка "Ахиллес" продемонстрировали на видео.
"Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - добавили в группировке войск.
ВСУ принимают все меры для недопущения ухудшения тактического положения в Харьковской области.
Кроме того, на Волчанском направлении россияне также понесли потери. Операторы FPV-дронов, тяжелых бомберов "Vampire" и разведывательных БПЛА "Mavic" из бригады "Форпост" в течение прошлой недели уничтожили несколько важных объектов противника в Харьковской области.
Среди уничтоженной техники - самоходная артиллерийская установка, несколько автомобилей и вражеские полевые склады с боекомплектами.
По информации Генштаба, вчера противник совершил 91 авиаудар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 148 управляемых бомб.
Кроме того, враг совершил почти 6700 обстрелов, среди которых 186 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал 2576 дронов-камикадзе для поражения целей.
На Харьковском направлении наши войска успешно отбили шесть атак врага в районе Волчанска.