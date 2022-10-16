Авіація ЗСУ вразила російську ППО в Херсонській області, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 15 жовтня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Авіацією завдано по позиціях противника 13 уражень, зокрема по розгортанню протиповітряної оборони у Бериславському і Каховському районах, по зосередженнях живої сили ворога і техніки - в Миколаївському і Баштанському районах", - зазначили українські військові.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано 426 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають:

14 солдатів;

3 самохідні артустановки;

гаубиця "Мста-Б";

станція радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, було пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні установки, гаубиця 122 калібру, танк і авто-бронетехніка.

"Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу до 7 людей в напрямку деокупованої Трифонівки. В стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив", - додали в ОК "Південь".