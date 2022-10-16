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Авіація ЗСУ вразила російську ППО в Херсонській області, - ОК "Південь"

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Неділя 16 жовтня 2022 05:30
Авіація ЗСУ вразила російську ППО в Херсонській області, - ОК "Південь" Фото: Авіація ЗСУ вразила російську ППО в Херсонській області (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 15 жовтня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Авіацією завдано по позиціях противника 13 уражень, зокрема по розгортанню протиповітряної оборони у Бериславському і Каховському районах, по зосередженнях живої сили ворога і техніки - в Миколаївському і Баштанському районах", - зазначили українські військові.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано 426 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають:

  • 14 солдатів;
  • 3 самохідні артустановки;
  • гаубиця "Мста-Б";
  • станція радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, було пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні установки, гаубиця 122 калібру, танк і авто-бронетехніка.

"Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу до 7 людей в напрямку деокупованої Трифонівки. В стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що у росіян на фронті немає жодних перспектив.

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