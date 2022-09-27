ЗСУ вразили понад 30 районів скупчення росіян і відбили низку атак під Донецьком, - Генштаб

Минулої доби противник завдав 9 ракетних і 22 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Ворог залучив ударні БПЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області.

Від вогневої дії постраждали понад 50 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкіне, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без істотних змін.

В інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове;

- в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове; на Краматорському напрямку - Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе;

- Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ та Юріївка;

– Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ та Юріївка; на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

- Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку - Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка;

- Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка; на Запорізькому напрямку – Новопілля, Новосілку та Времівці.

На Південнобузькому напрямку від артилерійського та мінометного обстрілу постраждали понад 25 населених пунктів, недалеко від лінії зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

На Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в'їзд та виїзд.

Підтверджено успішну поразку особового складу та техніки супротивника в попередні дні. Так, у Херсоні було знищено та виведено з ладу сім вантажівок Урал, у Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. У районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 росіян.

Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено поразку понад 20 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні війська та артилерія вразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

Нагадаємо, 25 вересня ЗСУ знищили 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 57 тисяч військових.

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