ВСУ поразили более 30 районов скопления россиян и отразили ряд атак под Донецком, - Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из РСЗО. Враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

От огневого воздействия пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково;

- в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково; на Краматорском направлении - Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка и Веселое;

- Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка и Веселое; на Бахмутском направлении - Соледарь, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;

- Соледарь, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка; на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

- Авдеевка, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении - Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;

- Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка; на Запорожском направлении - Новополье, Новоселке и Времовке.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.

На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.

Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника в предыдущие дни. Так, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков Урал, в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 россиян.

Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты врага уточняются.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей.

Напомним, 25 сентября ВСУ уничтожили 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 57 тысяч военных.

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