ЗСУ впроваджують роботизовані комплекси: розпочалася підготовка перших операторів БпНК

На сьогодні навчання вже розпочали майбутні оператори, які опановують навички роботи з близько десятьма видами наземних безпілотних комплексів. Серед них – логістичні, інженерні та спеціалізовані моделі. Проєкт продовжує масштабуватися, удосконалюються програми навчання та розширюється матеріально-технічна база.

Чітка програма і сучасні технології

Процес підготовки відбувається за чітко визначеною програмою, після завершення якої військовослужбовці отримують відповідну військово-облікову спеціальність. Для якісного навчання розроблено спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БпНК.

"Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли як теоретичними знаннями, так і практичними навичками," - зазначив начальник Управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Віталій Добрянський.

Він наголосив, що увага приділяється тривалості і глибині навчального процесу, адже саме інноваційні рішення у сфері підготовки операторів БпНК є ключем до розвитку обороноздатності.

Використання безпілотних наземних роботизованих систем є важливою частиною сучасної війни, і Україна активно інтегрує ці технології у свою військову стратегію. Відкриття школи операторів БпНК - це впевнений крок до підвищення ефективності бойових операцій та розвитку інноваційних підходів у ЗСУ.

БпНК - безпілотний наземний роботизований комплекс. Це автоматизована або дистанційно керована система, призначена для виконання різноманітних завдань на землі без безпосередньої участі людини в управлінні. БпНК можуть застосовуватися у військовій, інженерній, логістичній або інших сферах.

Основні види БпНК:

Логістичні — для перевезення вантажів, доставки боєприпасів, пального чи медичних матеріалів. Інженерні — для розмінування, прокладання маршрутів чи виконання будівельних завдань. Спеціалізовані — розвідувальні, ударні або оснащені засобами радіоелектронної боротьби.

БпНК активно використовуються у сучасних збройних силах для мінімізації ризиків для людей, підвищення ефективності та впровадження нових технологій у бойові дії та логістику.