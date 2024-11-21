ЗСУ впроваджують роботизовані комплекси: розпочалася підготовка перших операторів БпНК

У Збройних Силах України відкрито першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів (БпНК). Ініціативу реалізовано на базі одного з навчальних центрів за рішенням Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На сьогодні навчання вже розпочали майбутні оператори, які опановують навички роботи з близько десятьма видами наземних безпілотних комплексів. Серед них – логістичні, інженерні та спеціалізовані моделі. Проєкт продовжує масштабуватися, удосконалюються програми навчання та розширюється матеріально-технічна база.
Процес підготовки відбувається за чітко визначеною програмою, після завершення якої військовослужбовці отримують відповідну військово-облікову спеціальність. Для якісного навчання розроблено спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БпНК.
"Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли як теоретичними знаннями, так і практичними навичками," - зазначив начальник Управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Віталій Добрянський.
Він наголосив, що увага приділяється тривалості і глибині навчального процесу, адже саме інноваційні рішення у сфері підготовки операторів БпНК є ключем до розвитку обороноздатності.
Використання безпілотних наземних роботизованих систем є важливою частиною сучасної війни, і Україна активно інтегрує ці технології у свою військову стратегію. Відкриття школи операторів БпНК - це впевнений крок до підвищення ефективності бойових операцій та розвитку інноваційних підходів у ЗСУ.
БпНК - безпілотний наземний роботизований комплекс. Це автоматизована або дистанційно керована система, призначена для виконання різноманітних завдань на землі без безпосередньої участі людини в управлінні. БпНК можуть застосовуватися у військовій, інженерній, логістичній або інших сферах.
БпНК активно використовуються у сучасних збройних силах для мінімізації ризиків для людей, підвищення ефективності та впровадження нових технологій у бойові дії та логістику.
Нагадаємо,що на початку жовтня Міністерство оборони України запустило експериментальний проєкт сертифікації шкіл операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). За перші тижні проєкту сертифікати отримали 33 організації.
Крім того, українські безпілотники відіграють вирішальну роль у стримуванні наступу російської механізованої армії та можуть зіграти вирішальну роль у звільненні Силами оборони окупованої території в контрнаступальних операціях.