ВСУ внедряют роботизированные комплексы: началась подготовка первых операторов БпНК

На сегодняшний день обучение уже начали будущие операторы, которые осваивают навыки работы с около десятью видами наземных беспилотных комплексов. Среди них - логистические, инженерные и специализированные модели. Проект продолжает масштабироваться, совершенствуются программы обучения и расширяется материально-техническая база.

Четкая программа и современные технологии

Подготовка проходит по строго определенной программе, после завершения которой военнослужащие получают соответствующую военно-учетную специальность. Для качественного обучения разработаны специализированные программные средства и используются тренировочные образцы БпНК.

"Крайне важно, чтобы будущие специалисты обладали как теоретическими знаниями, так и практическими навыками," - отметил начальник Управления инновационной деятельности ВСУ полковник Виталий Добрянский.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется продолжительности и глубине учебного процесса, ведь именно инновационные решения в сфере подготовки операторов БпНК являются ключом к повышению обороноспособности.

Использование беспилотных наземных роботизированных систем является важной частью современной войны, и Украина активно интегрирует эти технологии в свою военную стратегию. Открытие школы операторов БпНК - это уверенный шаг к повышению эффективности боевых операций и развитию инновационных подходов в ВСУ.

БпНК - беспилотный наземный роботизированный комплекс. Это автоматизированная или дистанционно управляемая система, предназначенная для выполнения различных задач на земле без участия человека в непосредственном управлении. БпНК могут использоваться в военной, инженерной, логистической или других сферах.

Основные виды БпНК:

Логистические - для перевозки грузов, доставки боеприпасов, топлива или медицинских материалов. Инженерные - для разминирования, прокладки маршрутов или выполнения строительных задач. Специализированные - разведывательные, ударные или оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы.

БпНК активно используются в современных вооруженных силах для минимизации рисков для людей, повышения эффективности и внедрения новых технологий в боевые действия и логистику.