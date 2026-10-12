ВСУ внедряют инновационные средства перехвата реактивных дронов, - Минобороны

ВСУ внедряют инновационные средства перехвата реактивных дронов, в то же время детали этих средств не раскрываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Враг направляет небольшие группы по несколько реактивных дронов в разные регионы. Для противодействия таким целям Украина применяет, в частности, авиацию и развивает инновационные средства перехвата", - говорится в сообщении Минобороны Украины.

Также отмечается, что баллистические ракеты остаются вызовом противовоздушной обороны Украины. В то же время противник все чаще применяет реактивные дроны со скоростью около 400 км/ч, что сокращает время для их обнаружения и перехвата.

Как отработала украинская ПВО в сентябре

По данным Воздушных Сил ВСУ, за прошедший месяц было обезврежено более 48 тысяч беспилотных летательных аппаратов тактического уровня.

В течение сентября 2026 силы ПВО перехватили:

24 крылатые ракеты Х-101;

8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

12 крылатых ракет "Калибр";

6 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

6 крылатых ракет "Искандер-К";

8 противокорабельных ракет "Циркон";

86 S8000 "Бандероль";

2 722 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

1935 ударных БпЛА типа Shahed-238;

1009 разведывательных БпЛА;

719 БПЛА Lancet.

Вражеские воздушные цели уничтожены благодаря работе авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭС и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны.