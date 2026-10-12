ВСУ внедряют инновационные средства перехвата реактивных дронов, - Минобороны
ВСУ внедряют инновационные средства перехвата реактивных дронов, в то же время детали этих средств не раскрываются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Враг направляет небольшие группы по несколько реактивных дронов в разные регионы. Для противодействия таким целям Украина применяет, в частности, авиацию и развивает инновационные средства перехвата", - говорится в сообщении Минобороны Украины.
Также отмечается, что баллистические ракеты остаются вызовом противовоздушной обороны Украины. В то же время противник все чаще применяет реактивные дроны со скоростью около 400 км/ч, что сокращает время для их обнаружения и перехвата.
Как отработала украинская ПВО в сентябре
По данным Воздушных Сил ВСУ, за прошедший месяц было обезврежено более 48 тысяч беспилотных летательных аппаратов тактического уровня.
В течение сентября 2026 силы ПВО перехватили:
- 24 крылатые ракеты Х-101;
- 8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 6 крылатых ракет "Искандер-К";
- 8 противокорабельных ракет "Циркон";
- 86 S8000 "Бандероль";
- 2 722 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;
- 1935 ударных БпЛА типа Shahed-238;
- 1009 разведывательных БпЛА;
- 719 БПЛА Lancet.
Вражеские воздушные цели уничтожены благодаря работе авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭС и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны.
Ранее сообщалось, что в 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год.
Также мы писали, что масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.