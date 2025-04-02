ЗСУ вполювали рідкісний дрон РФ "Альбатрос М5" з нейромережею (відео)

Втрати Росії у війні проти України

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 918 тисяч окупантів.

Зокрема, лише за минулу добу, 1 квітня, втрати російської армії склали понад 1400 солдатів. Крім того, вчора Сили оборони знищили:

10 танків,

24 бойових броньованих машин,

24 артилерійські системи,

43 дрони та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.