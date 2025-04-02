RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ВСУ поймали редкий дрон РФ "Альбатрос М5" с нейросетью (видео)

Фото: Украина сбила редкий российский дрон "Альбатрос М5" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные вооруженных сил Украины поймали редкий российский дрон "Альбатрос М5", оснащенный нейросетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военнослужащих 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Впервые сбиваем редкий российский дрон "Альбатрос М5", - отметили в бригаде.

Военные отметили, что этот разведчик якобы оборудован нейросетью, которая в реальном времени определяет людей на сканируемой территории.

Заметим, что ранее команда украинских активистов "КиберСпротивление" совместно с волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm выяснили, к разработке программного обеспечения данного БПЛА причастна российская компания Kaspersky.

Благодаря ее вкладу "Альбатрос М5" был оснащен функционалом "машинного зрения", что позволило автоматизировать процесс поиска, селекции и отслеживания обнаруженных целей.

Потери России в войне против Украины

Напомним, что, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 918 тысяч оккупантов.

В частности, только за минувшие сутки, 1 апреля, потери российской армии составили более 1400 солдат. Кроме того, вчера Силы обороны уничтожили:

  • 10 танков,
  • 24 боевых бронированных машин,
  • 24 артиллерийские системы,
  • 43 дрона и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОккупанты