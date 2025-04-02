ЗСУ вполювали рідкісний дрон РФ "Альбатрос М5" з нейромережею (відео)

Військові збройних сил України вполювали рідкісний російський дрон "Альбатрос М5", оснащений нейромережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військовослужбовців 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Вперше збиваємо рідкісний російський дрон "Альбатрос М5", - зауважили в бригаді. Військові зауважили, що цей розвідник нібито обладнаний нейромережею, яка в реальному часі визначає людей на сканованій території. Зауважимо, що раніше команда українських активістів "КіберСпротив" спільно з волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm з’ясували, до розробки програмного забезпечення даного БПЛА причетна російська компанія Kaspersky. Завдяки її внеску "Альбатрос М5" було оснащено функціоналом "машинного зору", що дозволило автоматизувати процес пошуку, селекції та відстеження виявлених цілей.