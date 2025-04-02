ВСУ поймали редкий дрон РФ "Альбатрос М5" с нейросетью (видео)
Военные вооруженных сил Украины поймали редкий российский дрон "Альбатрос М5", оснащенный нейросетью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военнослужащих 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Впервые сбиваем редкий российский дрон "Альбатрос М5", - отметили в бригаде.
Военные отметили, что этот разведчик якобы оборудован нейросетью, которая в реальном времени определяет людей на сканируемой территории.
Заметим, что ранее команда украинских активистов "КиберСпротивление" совместно с волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm выяснили, к разработке программного обеспечения данного БПЛА причастна российская компания Kaspersky.
Благодаря ее вкладу "Альбатрос М5" был оснащен функционалом "машинного зрения", что позволило автоматизировать процесс поиска, селекции и отслеживания обнаруженных целей.
Потери России в войне против Украины
Напомним, что, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 918 тысяч оккупантов.
В частности, только за минувшие сутки, 1 апреля, потери российской армии составили более 1400 солдат. Кроме того, вчера Силы обороны уничтожили:
- 10 танков,
- 24 боевых бронированных машин,
- 24 артиллерийские системы,
- 43 дрона и другую технику врага.
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