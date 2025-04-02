ВСУ поймали редкий дрон РФ "Альбатрос М5" с нейросетью (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военнослужащих 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Впервые сбиваем редкий российский дрон "Альбатрос М5", - отметили в бригаде.

Военные отметили, что этот разведчик якобы оборудован нейросетью, которая в реальном времени определяет людей на сканируемой территории.

Заметим, что ранее команда украинских активистов "КиберСпротивление" совместно с волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm выяснили, к разработке программного обеспечения данного БПЛА причастна российская компания Kaspersky.

Благодаря ее вкладу "Альбатрос М5" был оснащен функционалом "машинного зрения", что позволило автоматизировать процесс поиска, селекции и отслеживания обнаруженных целей.