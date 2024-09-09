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ЗСУ вперше збили дрон росіян на висоті понад 3600 метрів

Ілюстративне фото (t.me/milinua)
Автор: Валерія Поліщук

7 вересня в Харківській області бійці Залізної бригади вперше збили висотний безпілотник російського виробництва в повітряному бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Харків".

"Щойно засікли БПЛА "Орлан-10", у заданий район помчалася група "Ворон" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону", - йдеться у повідомленні. 

Після виявлення російського дрона, група оперативно визначила курс і висоту цілі у взаємодії з прикордонниками.

Військові зазначили, що полювання було складним через висоту польоту понад три кілометри і маневри дрона.

"Але завдяки майстерності та злагодженим діям групи "Ворон" безпілотник-розвідник наздогнали на висоті 3620 метрів і знищили. На відео - фінальний момент атаки", - йдеться у повідомленні. 

Оновлено. ОТУ "Харків" видалив новину зі свого Telegram-каналу. 

Дрон "Орлан" став одним з найвідоміших безпілотних літальних апаратів, які Росія активно використовує у війні проти України. Цей БПЛА грає ключову роль у розвідці, коректуванні артилерійського вогню та навіть у проведенні ударів.

"Орлан" оснащений потужними камерами, які дозволяють вести високоточну розвідку на великих відстанях. Це дає змогу російським військам виявляти позиції українських сил, оцінювати їхню чисельність та техніку.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили майже 15 тисяч російських дронів.

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