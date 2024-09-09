ЗСУ вперше збили дрон росіян на висоті понад 3600 метрів

Дрон "Орлан" став одним з найвідоміших безпілотних літальних апаратів, які Росія активно використовує у війні проти України. Цей БПЛА грає ключову роль у розвідці, коректуванні артилерійського вогню та навіть у проведенні ударів.

"Орлан" оснащений потужними камерами, які дозволяють вести високоточну розвідку на великих відстанях. Це дає змогу російським військам виявляти позиції українських сил, оцінювати їхню чисельність та техніку.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили майже 15 тисяч російських дронів.

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