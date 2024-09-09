ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров

Дрон "Орлан" стал одним из самых известных беспилотных летательных аппаратов, которые Россия активно использует в войне против Украины. Этот БПЛА играет ключевую роль в разведке, корректировке артиллерийского огня и даже в проведении ударов.

"Орлан" оснащен мощными камерами, которые позволяют вести высокоточную разведку на больших расстояниях. Это позволяет российским войскам выявлять позиции украинских сил, оценивать их численность и технику.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 15 тысяч российских дронов.

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