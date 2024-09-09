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Більше ніж 1100 військових і 26 артсистем: Генштаб оприлюднив добові втрати окупантів

Понеділок 09 вересня 2024 07:36
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Більше ніж 1100 військових і 26 артсистем: Генштаб оприлюднив добові втрати окупантів Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Протягом минулої доби російські окупанти втратили на війні проти України 1150 військових, 26 артилерійських систем і 44 безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 626410 (+1150) осіб ліквідовано;
  • танків - 8639 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 16906 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 17830 (+26) од.;
  • РСЗВ - 1180 .;
  • засоби ППО - 942 од.;
  • літаків - 368 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14897 (+33) од.;
  • крилатих ракет - 2588 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24262 (+44) од.;
  • спеціальної техніки - 3049 (+2) од.

Більше ніж 1100 військових і 26 артсистем: Генштаб оприлюднив добові втрати окупантів

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Нагадаємо, згідно з останніми геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в районі Часового Яру та Торецька. При цьому на інших напрямках просування немає, повідомляє Інститут вивчення війни.

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Війна Росії проти України
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