Більше ніж 1100 військових і 26 артсистем: Генштаб оприлюднив добові втрати окупантів
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Протягом минулої доби російські окупанти втратили на війні проти України 1150 військових, 26 артилерійських систем і 44 безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 626410 (+1150) осіб ліквідовано;
- танків - 8639 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 16906 (+9) од.;
- артилерійських систем - 17830 (+26) од.;
- РСЗВ - 1180 .;
- засоби ППО - 942 од.;
- літаків - 368 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14897 (+33) од.;
- крилатих ракет - 2588 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24262 (+44) од.;
- спеціальної техніки - 3049 (+2) од.
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Нагадаємо, згідно з останніми геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в районі Часового Яру та Торецька. При цьому на інших напрямках просування немає, повідомляє Інститут вивчення війни.
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