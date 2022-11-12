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ЗСУ вперше затрофеїли російський вертоліт (відео)

Фото: ЗСУ вперше затрофеїли вертоліт Мі-8 (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська під час контрнаступальних дій вперше захопили військовий гелікоптер. Йдеться про багатоцільову "вертушку" Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Перший трофейний вертоліт", - зазначають у СтратКомі.

За деякими даними, гелікоптер був захоплений під час контрнаступу на Херсонському напрямку. Також є інформація, що цей гелікоптер окупанти могли захопити на початку війни в аеропорту Херсона.

Довідка. Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший дворуховий вертоліт у світі, а також входить до списку наймасовіших в історії авіації. Гелікоптер може бути озброєний некерованими снарядами типу С-5 або авіабомбами вагою до 1100 кг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові під час контранступу на Херсон затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".

Також недавно нацгвардійці захопили російський танк Т-72Б3 під Лиманом.

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