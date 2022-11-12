ЗСУ вперше затрофеїли російський вертоліт (відео)

"Перший трофейний вертоліт", - зазначають у СтратКомі.

За деякими даними, гелікоптер був захоплений під час контрнаступу на Херсонському напрямку. Також є інформація, що цей гелікоптер окупанти могли захопити на початку війни в аеропорту Херсона.

Довідка. Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший дворуховий вертоліт у світі, а також входить до списку наймасовіших в історії авіації. Гелікоптер може бути озброєний некерованими снарядами типу С-5 або авіабомбами вагою до 1100 кг.