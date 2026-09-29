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ВСУ впервые использовали робота-амфибию для доставки грузов на фронт

12:25 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
ВСУ впервые использовали робота-амфибию для доставки грузов на фронт Фото: украинский НРК-амфибия (mod.gov.ua)
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Украинские военные впервые провели логистическую миссию на амфибийном НРК, который преодолел более 40 км по суше и воде и доставил грузы на позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Одну из первых таких миссий провели военные отдельной механизированной бригады ВСУ. Они использовали амфибийный наземный роботизированный комплекс украинской разработки.

При задании НРК преодолел более 40 км. Маршрут пролегал как по суше, так и по воде. На позиции комплекс доставил провизию и боекомплект.

Чем робот-амфибия отличается от обычного НРК

Водные препятствия остаются одной из проблем военной логистики. Реки, каналы и заболоченные участки могут усложнить движение обычного наземного робота или вообще сделать его маршрут невозможным.

Амфибийный НРК позволяет не менять технику при следовании такого маршрута. На суше он двигается как обычный наземный роботизированный комплекс, а при необходимости может перейти на воду и продолжить движение.

То есть, один комплекс может работать на разном рельефе и преодолевать препятствия, которые стали бы проблемой для обычного НРК.

Как готовили комплекс к миссии

До первой логистической задачи амфибийный НРК несколько месяцев дорабатывали вместе с военными.

Разработчики учитывали реальные потребности военных, опыт применения роботизированных систем и особенности фронтовой местности.

Грантовую поддержку комплексу оказал кластер оборонительных инноваций Brave1. Благодаря этому разработку смогли привести к практическому применению.

Министерство обороны Украины и Brave1 продолжает поддерживать развитие амфибийных НРК. В июне 2026 года в обновленной грантовой программе Brave1 отдельно запустили направление НРК-амфибии.

"Расширяем возможности роботизированных систем, чтобы у украинских военных было больше технологических инструментов для выполнения боевых задач", - подытожили в Минобороны.

Применение НРК на фронте

Напоминаем, что использование наземных роботизированных комплексов становится все более распространенной практикой на фронте. Украинские военные применяют НРК для ударов по позициям противника, логистике и другим целям.

В ходе операции "Вивальди" Третий армейский корпус впервые применил наземные роботизированные комплексы для штурма российских позиций.

Подразделение ударных НРК "NC13" модернизировало роботов-камикадзе и оснастило их гранатометами для поражения целей противника.

Кроме того, Третий армейский корпус испытал десантирование НРК из тяжелых бомберов "Грифон" и начал использовать роботизированные комплексы для ударов по позициям и логистике в 15 км от линии фронта.

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