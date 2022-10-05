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ЗСУ вночі збили шість іранських дронів-камікадзе

Фото: ЗСУ збили шість дронів "Shahed-136" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня атакували іранськими дронами Україну. Захисники збили шість з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили шість дронів, якими росіяни намагалися вдарити по Україні.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області. Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури.

Станом на ранок відомо щонайменше про одного постраждалого.

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