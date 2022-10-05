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ВСУ ночью сбили шесть иранских дронов-камикадзе

Фото: ВСУ сбили шесть дронов "Shahed-136" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 5 октября атаковали иранскими дронами Украину. Защитники сбили шесть из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136", - говорится в сообщении.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили шесть дронов, которыми россияне пытались ударить по Украине.

Напомним, ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь Киевской области. Россияне ударили по объектам инфраструктуры.

По состоянию на утро известно по меньшей мере об одном пострадавшем.

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