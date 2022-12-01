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ЗСУ вміло знищують. Росіянам заборонили розвантажувати ешелони біля фронту, - Громов

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російським окупантам заборонили завантажувати й розвантажувати ешелони з технікою та боєприпасами близько до фронту. Наші воїни вміло їх знищують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

За словами Громова, окупантам заборонити завантажувати й розвантажувати ешелони ближче ніж за 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

"Окупанти постійно відчувають вміння наших воїнів знищувати важливі цілі та розривати логістичні ланцюжки. Так, за наявною інформацією, враховуючи втрати, командувач об'єднання угруповання окупаційних військ генерал Суровікін (Сергій Суровікін, - ред.) віддав наказ щодо заборони проводити будь-які розвантажувальні та завантажувальні роботи на залізничному транспорті насамперед ешелонів з технікою та боєприпасами на відстані ближче ніж 100 км до лінії бойового зіткнення", - пояснив Громов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Громов також розповів про ефективність роботи нашої ППО.

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