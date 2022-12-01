З якою ефективністю працюють українські системи ППО: дані Генштабу

У Генштабі ЗСУ назвали актуальні дані щодо ефективності систем ППО в Україні. За минулий місяць протиповітряна оборона збила 72% ракет та 80% безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова під час брифінгу .

"У листопаді засобами протиповітряної оборони було знищено 72% застосованих противником крилатих ракет та 80% безпілотних літальних апаратів", - зазначив Громов.

За даними відомства, у листопаді росіяни випустили Україною 239 крилатих ракет і 80 дронів типу Shahed-136.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей. З початку повномасштабної війни сили ППО збили понад 240 тисяч повітряних цілей.

Крім того, повідомлялося, щоросійські військові більше двох тижнів не запускають Україною іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів уже закінчилася.

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