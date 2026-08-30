ЗСУ влаштували "гарячу" ніч у РФ: під ударом НПЗ, база дронів та аеродром

Однією з цілей став Кіришський нафтопереробний завод у місті Кіриші Ленінградської області РФ. Після ураження на території підприємства виникла пожежа.

Кіришський НПЗ, також відомий як "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), є другим за потужністю нафтопереробним заводом Росії та найбільшим на Північному Заході країни. Його потужність становить близько 20 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє моторне та авіаційне паливо, дизельне пальне та іншу нафтопродукцію. За даними Генштабу, завод залучений до забезпечення потреб російських військ.

Ще один удар припав на Міллерово Ростовської області. Там українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. На об'єкті також зафіксували пожежу.

Крім того, у Єйську Краснодарського краю РФ був уражений військовий аеродром "Єйськ". Після атаки на території об'єкта виникла пожежа.

У Генеральному штабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється.

Зеленський підтвердив ураження

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони цієї ночі уразили низку важливих об'єктів на території Росії.

"Наші далекобійні відповіді працюють на різних відстанях і в різних площинах, але завжди справедливо і так, щоби позбавляти Росію ресурсів вести її жорстоку війну", - заявив він.

Зеленський зазначив, що протягом ночі Сили оборони України уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників в Орловській та Ростовській областях РФ.

Також було уражено військовий аеродром у Єйську та об'єкт у Чорному морі. Окремо президент повідомив про удар по нафтопереробному заводу в Ленінградській області, який, за його словами, щомісяця приносить мільйони доларів у російський воєнний бюджет.

Зеленський також нагадав про нещодавні далекобійні удари по об'єктах у Башкортостані та Архангельській області.

"Росія щодня має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла. І важливо, щоб наш далекобійний вплив доповнювався новими санкційними кроками партнерів проти російської військової інфраструктури", - наголосив президент", - наголосив президент.

За його словами, значна частина озброєння, яке Росія використовує для атак по українських містах, залежить від іноземних компонентів, хімічних речовин та верстатів.

"Постійно передаємо партнерам деталі щодо російських схем обходу санкцій. Вдячний усім, хто допомагає їх закривати", - додав Зеленський.