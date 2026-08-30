ВСУ устроили "горячую" ночь в РФ: под ударом НПЗ, база дронов и аэродром

Одной из целей стал Киришский нефтеперерабатывающий завод в Кирише Ленинградской области РФ. После поражения на территории предприятия возник пожар.

Киришский НПЗ, также известный как "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом России и крупнейшим на Северо-Западе страны. Его мощность составляет около 20 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит моторное и авиационное топливо, дизельное горючее и другую нефтепродукцию. По данным Генштаба, завод вовлечен в обеспечение потребностей российских войск.

Еще один удар пришелся на Миллерово Ростовской области. Там украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. На объекте также был зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ейске Краснодарского края РФ был поражен военный аэродром "Ейск". После атаки на территории объекта возник пожар.

В Генеральном штабе отметили, что степень нанесенного противнику ущерба пока уточняется.

Зеленский подтвердил поражение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил , что Силы обороны этой ночью поразили ряд важных объектов на территории России.

"Наши дальнобойные ответы работают на разных расстояниях и в разных плоскостях, но всегда справедливо и так, чтобы лишать Россию ресурсов вести ее жестокую войну", - заявил он.

Зеленский отметил, что ночью Силы обороны Украины поразили места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников в Орловской и Ростовской областях РФ.

Также был поражен военный аэродром в Ейске и объект в Черном море. Отдельно президент сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области, который, по его словам, ежемесячно приносит миллионы долларов в российский военный бюджет.

Зеленский также напомнил о недавних дальнобойных ударах по объектам в Башкортостане и Архангельской области.

"Россия каждый день должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла. И важно, чтобы наше дальнобойное влияние дополнялось новыми санкционными шагами партнеров против российской военной инфраструктуры", - подчеркнул президент.

По его словам, значительная часть вооружения, используемого Россией для атак по украинским городам, зависит от иностранных компонентов, химических веществ и станков.

"Постоянно передаем партнерам детали по российским схемам обхода санкций. Благодарен всем, кто помогает их закрывать", - добавил Зеленский.