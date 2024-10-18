Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ щодо посилення ППО: що вирішили

Сирський провів робочу нараду з керівним складом Збройних сил України щодо посилення протиповітряної оборони та підвищення її ефективності.

"Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів. Окрему увагу приділили впровадженню інновацій та розробок українського оборонного комплексу", - заявив він.

Він зауважив, що в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника.

"Продовжуємо насичувати Повітряні Сили сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту обʼєктів, які прикриваються від ударів з повітря... Також одним із ключових завдань є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури", - заявив Сирський.