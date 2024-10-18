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Сырский провел совещание с руководством ВСУ по усилению ПВО: что решили

Фото: главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные определили конкретные шаги по усилению защиты украинского неба. Руководители направлений получили задания с четкими сроками для выполнения соответствующих мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского.

Сырский провел рабочее совещание с руководящим составом Вооруженных сил Украины по усилению противовоздушной обороны и повышению ее эффективности.

"Определили конкретные шаги по усилению защиты украинского неба. Руководители направлений получили задачи с четкими сроками для выполнения соответствующих мероприятий. Отдельное внимание было уделено внедрению инноваций и разработок украинского оборонного комплекса", - заявил он.

Он отметил, что в органах управления воздушных командований начали активно внедрять комплексы автоматизации, что позволит значительно повысить эффективность уничтожения воздушного противника.

"Продолжаем насыщать Воздушные Силы современными системами РЭБ. Это увеличит надежность защиты прикрываемых от ударов с воздуха объектов... Также одной из ключевых задач является обеспечение противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры", - заявил Сырский.

Напомним, что на прошлой неделе Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем. Были приняты решения по использованию дронов на фронте.

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