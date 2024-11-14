ЗСУ вийдуть з Курахового, але можуть виснажити росіян, - експерт

"Треба на це дивитись реалістично. Без ілюзій та фантазій. Ми не зможемо утримати Курахове в тій ситуації, в якій зараз воно перебуває", - пояснив аналітик.

Він зауважив, що саме на цій локації військові мають можливість максимально виснажити росіян і не дати їм можливості почати формувати умови для наступу на Покровськ до кінця року.

"Для нас основна задача, щоб у них не було сформовано цих умов до кінця року на Покровському напрямку", - підкреслив він.