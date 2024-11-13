Чи захоплять росіяни Курахове до інавгурації Трампа: думка експерта

Російські війська можуть захопити Курахове Донецької області до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, або навіть раніше. Адже місто вже на 50-60% в оточенні.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів воєнний експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Я особисто припускаю, що до Нового року, можливо, протягом наступних 30 днів, нам доведеться звідти вийти, бо загроза серйозна та суттєва", - вважає Ступак.

Експерт зазначив, що за даними DeepState місто Курахове зараз на 50-60% перебуває в оточенні росіян.

Ситуація біля Курахового

Зазначимо, що Курахівський напрямок залишається одним з найскладніших напрямків фронту. Там російські окупанти щодня намагаються наступати. Їхня мета - захопити місто Курахове.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), російські військові поступово просуваються біля Курахового та намагаються вирівняти лінію фронту на заході Донецької області.

Зокрема, днями стало відомо, що російські окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища з кількох причин. Одна з них - спроба ворога використати ландшафт на свою користь.

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