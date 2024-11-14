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ЗСУ вийдуть з Курахового, але можуть виснажити росіян, - експерт

Україна, Четвер 14 листопада 2024 19:55
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ЗСУ вийдуть з Курахового, але можуть виснажити росіян, - експерт Фото: ЗСУ вийдуть з Курахового (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник
Експерт: Олександр Коваленко

Військові збройних сил України вийдуть з Курахового. Проте до того часу вони можуть виснажити росіян.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Треба на це дивитись реалістично. Без ілюзій та фантазій. Ми не зможемо утримати Курахове в тій ситуації, в якій зараз воно перебуває", - пояснив аналітик.

Він зауважив, що саме на цій локації військові мають можливість максимально виснажити росіян і не дати їм можливості почати формувати умови для наступу на Покровськ до кінця року.

"Для нас основна задача, щоб у них не було сформовано цих умов до кінця року на Покровському напрямку", - підкреслив він.

Зауважимо, що сьогодні DeepState написав про просування ворога біля Курахового та у Куп'янську. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно воєнний експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів, чи, на його думку, захоплять росіяни Курахове до інавгурації Трампа.

Зазначимо, що Курахівський напрямок залишається одним з найскладніших напрямків фронту. Саме там російські окупанти щодня намагаються наступати.

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Курахово Війна Росії проти України
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