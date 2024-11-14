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ВСУ выйдут из Курахово, но могут истощить россиян, - эксперт

Украина, Четверг 14 ноября 2024 19:55
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ВСУ выйдут из Курахово, но могут истощить россиян, - эксперт Фото: ВСУ выйдут из Курахово (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник
Эксперт: Александр Коваленко

Военные вооруженных сил Украины выйдут из Курахово. Однако к тому времени они могут истощить россиян.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Надо на это смотреть реалистично. Без иллюзий и фантазий. Мы не сможем удержать Курахово в той ситуации, в которой сейчас находится", - пояснил аналитик.

Он отметил, что именно на этой локации военные могут максимально истощить россиян и не дать им возможности начать формировать условия для наступления на Покровск до конца года.

"Для нас основная задача, чтобы у них не было сформировано этих условий до конца года на Покровском направлении", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня DeepState написал о продвижении врага у Курахово и в Купянске. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Недавно военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, захватят ли, по его мнению, россияне Курахово до инаугурации Трампа.

Напомним, что Кураховское направление остается одним из самых сложных направлений фронта. Там российские оккупанты ежедневно пытаются наступать.

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