ВСУ выйдут из Курахово, но могут истощить россиян, - эксперт

Военные вооруженных сил Украины выйдут из Курахово. Однако к тому времени они могут истощить россиян.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Надо на это смотреть реалистично. Без иллюзий и фантазий. Мы не сможем удержать Курахово в той ситуации, в которой сейчас находится", - пояснил аналитик.

Он отметил, что именно на этой локации военные могут максимально истощить россиян и не дать им возможности начать формировать условия для наступления на Покровск до конца года.

"Для нас основная задача, чтобы у них не было сформировано этих условий до конца года на Покровском направлении", - подчеркнул он.