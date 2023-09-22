ЗСУ виснажують окупантів, а біля Бахмута закріплюють на рубежах

Він зазначив, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають втрат ворогу, виснажують окупантів та змушують відходити з позицій.

Також ЗСУ продовжують штурми у районі південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Спроби росіян

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противники в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення у районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав", - сказав Ковальов.

Наші захисники стримали штурми окупантів у районі Мар'їнки та Красногорівки, де ворог протягом доби 12 разів намагався атакувати. Також ЗСУ тримають оборону на Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Крім того, окупанти спробували повернути позиції біля Малої Токмачки та Роботиного у Запорізькій області, але безуспішно.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії, зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

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