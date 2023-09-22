ВСУ истощают оккупантов, а возле Бахмута закрепляют на рубежах

Он отметил, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят потери врагу, истощают оккупантов и заставляют отходить с позиций.

Также ВСУ продолжают штурмы в районе южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Попытки россиян

"На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противники в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел", - сказал Ковалев.

Наши защитники сдержали штурмы оккупантов в районе Марьинки и Красногоровки, где враг в течение суток 12 раз пытался атаковать. Также ВСУ держат оборону на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, оккупанты попытались вернуть позиции у Малой Токмачки и Роботино в Запорожской области, но безуспешно.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия, сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

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